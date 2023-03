Azione Ncc all’attacco dei tassisti "Minacce e inseguimenti per le strade"

"Minacce, inseguimenti nelle strade, pedinamenti". La denuncia arriva dal portavoce di Azione Ncc Francesco Ruo (nella foto) ed è indirizzata ai tassisti, colpevoli secondo Ruo e la categoria di aver "inseguito alcuni Ncc". "Un po’ temevamo questo momento – ha detto Ruo -. Dopo le parole siamo ai fatti. Pedinamenti, minacce, inseguimenti sulle strade. Firenze è il far west, è una città – e non è la sola - in mano alla lobby dei tassisti che non rispettano le regole: la situazione peggiora giorno dopo giorno. Noi condanniamo con forza quanto accaduto e chiediamo un intervento rapido, deciso, da parte della politica".

"I tassisti sono preoccupati di perdere fette di mercato? Non è comunque una giustificazione a comportamenti inaccettabili – ha aggiunto -. La politica deve fare qualcosa, dando regole chiare e facendo controlli seri che portino all’individuazione di chi minaccia, insegue, pedina". Se da una parte Ruo chiama in causa anche la politica, dall’altra i tassisti provano a gettare acqua sul fuoco. A parlare è Milko Signorini, presidente della cooperativa taxi 4242. "Ogni settimana la stessa storia, si fa sempre riferimento alle gare di appalti, si fa riferimento alla lobby – ha dichiarato -. Intanto devo dire che non ho avuto alcuna notizia di pedinamenti o inseguimento verso gli Ncc. Noi abbiamo professionalità e cerchiamo di tutelare i nostri diritti. Casomai sono loro che cercano di fare il nostro lavoro avendo altri tipi di licenze e pagando altri costi, nettamente inferiore rispetto ai nostri. Tante volte vediamo Ncc a giro durante la notte: prendono le persone dove sanno che c’è lavoro. Siccome appunto noi paghiamo altri costi, è giusto usare la parola ‘abusivismo’ perché di questo si tratta. Prendono un lavoro che non spetta a loro e devo dire che qualche mio collega a volte si arrabbia un po’. Ma non ho certo notizie di minacce o cose simili".

Ma in tutto questo è possibile un dialogo tra le categorie? "Negli anni non è mai stato fattibile", ha spiegato Signorini. Di certo la situazione va risolta, magari a livello politico, il prima possibile.

Niccolò Gramigni