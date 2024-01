Azione, eletta la prima segreteria comunale: "Coalizione? Avanti il dialogo con Pd, IV e Socialisti"

In attesa di sciogliere i nodi sulle alleanze elettorali, è stata eletta a Lastra a Signa la prima segreteria comunale di Azione. Il congresso, che si è tenuto al circolo Acli L’Ulivo, si è concluso con la nomina, per acclamazione, del segretario comunale Matteo Lucchesi (nella foto) e del direttivo: Leonardo Cappellini (ex vicesindaco, escluso dalla giunta proprio per la sua adesione al partito di Calenda), Gabriele Ippoliti, Andrea Bachi, Letizia Chemeri e ancora Carla Porrari e Cristiano Santoni, entrambi consiglieri comunali del gruppo misto (ex Lega). Resta ora da capire come evolveranno i rapporti in vista delle comunali. La defenestrazione di Cappellini infatti ha reso più tese le relazioni col Pd, ma le trattative vanno avanti. "Vogliamo partecipare attivamente alle prossime amministrative – ha detto Lucchesi - e a proposito proseguiremo il dialogo avviato qualche mese fa con Pd, Italia Viva e Socialisti, per verificare la fattibilità di una coalizione di centrosinistra, che definisca il perimetro delle alleanze, con tutti gli schieramenti che convergono su alcuni punti cardine dell’attuale giunta, composta anche da Sinistra per Lastra. Per quanto ci riguarda potrebbe essere possibile una lista unitaria di candidati al consiglio comunale, tenuto conto che oltre al Pd ci sono molte altre forze politiche indispensabili per rappresentare la maggioranza dei cittadini lastrigiani. In mancanza di un accordo, saremmo eventualmente pronti a correre in solitaria, magari organizzando un’alternativa civica che dia spazio alla società civile e che vada a dare voce ai tanti cittadini delusi che si astengono o che voterebbero con poco entusiasmo una coalizione solo per non far prevalere l’altra".

Lisa Ciardi