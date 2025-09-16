Avvoltoio alieno trova dimora in via Togliatti

Vederselo volare intorno non fa proprio pensare a un buon auspicio. Ma, nonostante l’aspetto poco rassicurante e il tristo curriculum, un avvoltoio collorosso è ormai di casa nei giardini del Centro sociale per anziani di via Togliatti e nelle zone verdi limitrofe. I residenti lo hanno talmente preso in simpatia che in questi giorni, i volontari incaricati di recuperarlo e metterlo in sicurezza, hanno dovuto lanciare un appello chiedendo loro di non nutrirlo. Perché la bestiola (si fa per dire) ben pasciuta grazie a quello che raccoglie fra un giardino e l’altro, evita di avvicinarsi al cibo messo da chi la vorrebbe catturare. Le trappole così non funzionano e la caccia (a fin di bene sia chiaro) per ora non ha dato esiti.

Il Comune di Lastra a Signa, da parte sua, non avendo competenze sul recupero di animali selvatici né tantomeno esotici, ha avvisato tramite i vigili la Lipu, i carabinieri forestali del raggruppamento Cites, gli uffici regionali e alcune associazioni di falconieri. Tutti insieme, in questi giorni, stanno passando a setaccio via Togliatti e dintorni, dove il volatile sembra aver preso dimora da tempo, secondo alcune testimonianze già da luglio o agosto. L’avvoltoio collorosso (Cathartes aura), noto anche come "avvoltoio tacchino", è il rappresentante più comune della famiglia dei catartidi, gli avvoltoi americani. È diffuso un po’ in tutto il nuovo continente, dal Canada al Sudamerica, ma è decisamente un alieno in queste zone. Si nutre prevalentemente di carcasse, anche se a Lastra a Signa sembra essersi adattato a bocconi decisamente più gourmet. Al meglio d’altronde, ci si abitua presto. E pazienza se qualcuno, vedendolo volare sopra la testa, si lascia sfuggire qualche gesto scaramantico.

Lisa Ciardi