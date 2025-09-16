L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L'Italia sia solida con la Nato
Firenze
16 set 2025
LISA CIARDI
Cronaca
Avvoltoio alieno trova dimora in via Togliatti

Vederselo volare intorno non fa proprio pensare a un buon auspicio. Ma, nonostante l’aspetto poco rassicurante e il tristo curriculum, un avvoltoio collorosso è ormai di casa nei giardini del Centro sociale per anziani di via Togliatti e nelle zone verdi limitrofe. I residenti lo hanno talmente preso in simpatia che in questi giorni, i volontari incaricati di recuperarlo e metterlo in sicurezza, hanno dovuto lanciare un appello chiedendo loro di non nutrirlo. Perché la bestiola (si fa per dire) ben pasciuta grazie a quello che raccoglie fra un giardino e l’altro, evita di avvicinarsi al cibo messo da chi la vorrebbe catturare. Le trappole così non funzionano e la caccia (a fin di bene sia chiaro) per ora non ha dato esiti.

Il Comune di Lastra a Signa, da parte sua, non avendo competenze sul recupero di animali selvatici né tantomeno esotici, ha avvisato tramite i vigili la Lipu, i carabinieri forestali del raggruppamento Cites, gli uffici regionali e alcune associazioni di falconieri. Tutti insieme, in questi giorni, stanno passando a setaccio via Togliatti e dintorni, dove il volatile sembra aver preso dimora da tempo, secondo alcune testimonianze già da luglio o agosto. L’avvoltoio collorosso (Cathartes aura), noto anche come "avvoltoio tacchino", è il rappresentante più comune della famiglia dei catartidi, gli avvoltoi americani. È diffuso un po’ in tutto il nuovo continente, dal Canada al Sudamerica, ma è decisamente un alieno in queste zone. Si nutre prevalentemente di carcasse, anche se a Lastra a Signa sembra essersi adattato a bocconi decisamente più gourmet. Al meglio d’altronde, ci si abitua presto. E pazienza se qualcuno, vedendolo volare sopra la testa, si lascia sfuggire qualche gesto scaramantico.

Lisa Ciardi

