Avviso a chi viaggia su due ruote Multe a chi usa i posti delle auto

Gli scooter e le motociclette non possono parcheggiare negli spazi delle autovetture. E’ cosa nota, ma non tutti se ne ricordano. Lo stabilisce la legge e a breve sarà tolleranza zero anche a Fiesole dove, si sa, trovare un posto nel capoluogo è impresa ardua per qualunque veicolo. In un avviso apparso in via Massicini, e destinato a fare rumore, la Polizia municipale ha comunicato ufficialmente che dai prossimi giorni le due ruote che saranno lasciate in sosta negli spazi riservati ai residenti della zona F verranno sanzionati. Scooteristi e motociclisti sono dunque avvisati e invitati a utilizzare gli spazi a loro riservati di via Portigiani, piazza Mino e piazza Garibaldi. Non si salveranno neppure le due ruote dei residenti. Così come quelle che saranno trovare sulle strisce blu, stalli anche questi che la cartellonistica presente destina esclusivamente alle autovetture. "La situazione va regolamentata. Via Massicini è una delle poche strade pianeggianti del capoluogo e gli scooter occupano tutti i posti – spiega il comandante della polizia municipale, Alessandro Braschi (foto) –. Con l’amministrazione stiamo valutando una diversa sistemazione. Forse potremmo anche creare nuovi spazi proprio in via Massicini. Stiamo valutando". La risposta, si assicura, arriverà bel giro di qualche giorno. Poi scatteranno le contravvenzioni.

Daniela Giovannetti