"Avanzano i lavori per la tramvia: rimozione new jersey e asfaltature in orario notturno a Viale Lavagnini"

Proseguono senza sosta i cantieri per la realizzazione del tratto Fortezza-San Marco della tramvia.

In viale Lavagnini, a partire da questa sera in orario notturno (ore 21-5), rimozione del new jersey che delimita l’area di cantiere con la posa della recinzione leggera e le asfaltature, con operazioni effettuate in fasi successive e restringimenti di carreggiata nei tratti di volta in volta interessati: sulla direttrice verso la Fortezza via Landino-via Poliziano, via Poliziano-via Leone X, via Leone X-viale Strozzi; sulla direttrice verso piazza della Libertà viale Strozzi-via Santa Caterina d’Alessandria, via Santa Caterina d’Alessandria-via Bonifazio Lupi.