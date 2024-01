Firenze, avances all’operaia: manager licenziato per giusta causa

Firenze, 21 gennaio 2024 – Lei, operaia e di origine straniera. Lui, il suo superiore, “quality manager“ di una grossa azienda fiorentina, che, invaghito fino all’ossessione, la riempiva di attenzioni e messaggi a sfondo sessuale, ed era arrivato perfino a pedinarla.

"Finisce male, te lo giuro", le scrisse in uno dei messaggi, uno degli ultimi prima che la donna trovasse il coraggio di “denunciarlo“ al titolare dell’azienda.

Il quality manager è stato così licenziato e adesso il tribunale del lavoro ha ribadito la regolarità dell’operato dell’azienda, assistita dagli avvocati Daniela Cantisani e Massimo Aragiusto, e condannato il ricorrente alle spese.

Per l’ex dipendente, il suo licenziamento era stato un "atto ritorsivo" da parte dell’azienda, mirato a "eliminare una risorsa ormai costosa e non più gradita".

Invece, per il giudice, Tommaso Maria Gualano, la "gravità della condotta - cioè quei comportamenti non graditi dalla destinataria dimostrati dalle chat WhatsApp - è tale da giustificare l’immediata interruzione del vincolo fiduciario a base del rapporto di lavoro".

Era il settembre del 2022 quando l’operaia, stremata, confessò prima al figlio, poi al titolare dell’azienda, cosa stesse vivendo.

Pochi giorni prima, durante il turno di lavoro, c’era stata una scenata del quality manager, in mezzo al reparto, che aveva gelato tutti e interrotto per una buona mezz’ora la produzione. Il dipendente minimizzò, ma i colloqui via chat che l’operaia consegnò al datore di lavoro raccontava di mesi di richieste di incontri, apprezzamenti, dichiarazioni d’amore non corrisposte da parte della lavoratrice.

Ma anche se non li voleva, le arrivavano messaggi a ripetizione. "Vuoi sapere quante volte avrei voluto toccarti il c... oggi?", "Io sento il desiderio", "Ti vengo a prendere una mattina alle sei e poi si fa colazione". Lo pregava di smettere, lui continuava.

ste.bro.