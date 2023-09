Autumnia scalda già i motori a Figline Incisa: “Cura il presente, salva il futuro”

Trovato il motto dell’edizione 2023 di Autumnia: "Cura il presente, salva il futuro". È stato creato da un gruppo di studenti di quinta superiore indirizzo accoglienza turistica) dell’Isis Giorgio Vasari all’interno di un contest, lanciato dal Comune, per coinvolgere ancora di più i giovani nella grande fiera autunnale dedicata ad agricoltura, ambiente e alimentazione in programma dal 10 al 12 novembre. Il tema specifico di quest’anno è la cura. I giovani ideatori del claim sono stati premiati dall’assessore Francesca Farini. I ragazzi del Vasari già da anni partecipano in maniera attiva ad Autumnia curando il programma e l’accoglienza dell’area cooking show, insieme alla cena dedicata agli sponsor. Inoltre, dopo le esperienze delle passate edizioni saranno anche coinvolti attivamente in alcuni degli eventi di Aspettando Autumnia 2023, la rassegna che introduce alla più importante e conosciuta manifestazione del nostro territorio: venerdì 13 e martedì 17 ottobre cureranno infatti, rispettivamente, la cena “a Spreco zero“ in collaborazione con La Palagina e “La classe non è acqua. L’aperitivo… a colori“, insieme a Casa Me’ Mà. Lo scorso giugno sei studenti accompagnati da un insegnante avevano partecipato alla visita istituzionale del Comune alla cittadina tedesca gemellata di Pfungstadt per rinnovare il trentennale patto di amicizia.