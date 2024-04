Autovelox È sfida alle autorità. Ancora scritte e insulti ai vigili

Il writer degli autovelox è tornato nuovamente in azione a Pian di San Bartolo, sulla via Bolognese.

Appena cancellate , le scritte sull’asfalto che segnalano che nei pressi è presente un rilevatore di velocità (un modello di quelli montati in alto sui lampioni della luce e quindi meno visibili rispetto a quelli tradizionali posta in box a terra), sono ricomparse durante la notte.

Stavolta, l’autore o meglio, più probabilmente, gli autori del gesto hanno rincarato la dose, che sa tanto di sfida alle autorità competenti,. Questa volta aggiungendo però anche un insulto, diretto contro la polizia municipale, chiaramente identificata nel pittogramma, raffigurante il cappellone stilizzato, che tradizionalmente indica i vigili. Insomma il disegno non lascia minimamente dubbio a nessun tipo di immaginazione.

A ripulire la strada, la prima volta, era stato del personale inviato dal Comune di Fiesole, in accordo con Anas, che è l’ente gestore della via Bolognese, la strada statale 65. L’intervento era stato fatto all’indomani della comparsa delle prime scritte. Il risultato è però durato appena 48 ore e le scritte sono ricompare in entrambe i sensi di marcia, controllati dal velox che, rispetto ai vecchi modelli, è bidirezionale e quindi abbraccia entrambe le corsie della via Bolognese, per un tratto di 60metri, 30 prima e 30 dopo la postazione.

Nel 2024 sono tre gli apparecchi che sono stati installati dal Comune di Fiesole. Si trovano sulle tre arterie principali di collegamento con Firenze, in punti ritenuti particolarmente pericolose per l’alta velocità e gli incidenti. Oltre a Pian di San Bartolo, un rilevatore su lampione è in funzione sulla via Aretina nel tratto fra la variante di Ellera e via Polifemo a Compiobbi. Il terzo è invece in località Il Bersaglio sulla via Faentina e la scorsa settimana, prima ancora che venisse accesso, era stato accecato con della vernice spruzzata sulle telecamere. Decine e decine i commenti su Facebook a commento dei fati. Da una parte c’è chi lamenta la scarsa visibilità dei nuovi rilevatori e chiede di migliorare la segnaletica. Dall’altra invece i residenti che hanno sposato in pieno la decisione dell’Amministrazione comunale e plaudono all’iniziativa che controlla il rispetto del limite dei 50 orari nei centri abitati.