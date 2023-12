Autovelox all’avanguardia, ecco i primi tre

Probabilmente non saranno in funzioni entro l’anno, come l’Amministrazione comunale aveva previsto, ma l’arrivo sulle strade di Fiesole dei nuovi autovelox è confermato. Si tratta di impianti di ultima generazione. Gli stessi che operano già da tempo a Firenze e che funzionano non più in box a terra ma attraverso telecamere posizionate in alto, su appositi pali o lampioni. Fiesole ne ha previsti tre. I permessi e le autorizzazioni degli enti preposti ( gestori delle strade, di Prefettura e polizia municipale) ci sono tutti già. "Abbiamo invece dei ritardi nelle consegne delle apparecchiature", ha precisato il sindaco Anna Ravoni, rispondendo ad una interrogazione in merito del capogruppo di Fiesole Europa Tommaso Manzini. Confermate le postazioni: saranno al Bersaglio sulla via Faentina; nel tratto dell’Aretina fra la variante di Ellera e Compiobbi; all’altezza della Pian di San Bartolo sulla via Bolognese. Si tratta di tre luoghi ad alta incidentalità e, come sottolineato in più occasioni dal sindaco di Fiesole Anna Ravoni, "i nuovi autovelox saranno collocati dove richiesto dai cittadini". Serviranno quindi come strumento di prevenzione e non per fare cassa, assicura il Comune.

D.G.