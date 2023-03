Autovelox Accolto il primo ricorso

Il primo ricorso è stato accolto dal Giudice di Pace. Ne restano sette pendenti. Nel frattempo i rappresentanti del gruppo di opposizione ‘RufinaCheVerrà’ cantano vittoria ed invitano l’Amministrazione comunale a scusarsi con i cittadini. Amministrazione che, da parte sua, annuncia il ricorso nei confronti della prima sentenza arrivata. La questione è quella dell’Autovelox sulla strada statale 67, nella diritta di Piano, in direzione di Rufina. "Ci siamo spesi in prima persona, anche in Consiglio Comunale, per avvisare l’Amministrazione circa le varie problematicità riferite all’installazione del nuovo autovelox e della conseguente illegittimità delle sanzioni, mettendoci dalla parte dei cittadini - dice Andrea Barducci, capogruppo di RufinaCheVerrà in Consiglio comunale -. Sono molteplici i motivi che, a nostro modo di vedere, avrebbero reso illegittime le sanzioni e, primo tra tutti, l’assenza del Decreto Prefettizio di autorizzazione per quel senso di marcia. L’Amministrazione - dice ancora Barducci - ha scelto di non confrontarsi minimamente sul punto, sfidando l’autorità giudiziaria che, puntualmente, ha emesso le prime Sentenze di annullamento delle multe. Lo abbiamo sostenuto e continueremo a farlo".

Leonardo Bartoletti