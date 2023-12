Autostrade Mugnai striglia Salvini: "Progetti in ritardo di otto mesi"

"Otto mesi per un permesso è troppo: ora Autostrade deve mantenere le promesse per il nostro territorio". Al sopralluogo ai lavori della nuova galleria di San Donato dell’A1 col ministro Matteo Salvini e l’amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi, era presente anche il sindaco di Figline e Incisa Giulia Mugnai (foto) che ha manifestato il disagio del suo territorio a fronte di progetti compensativi ancora non realizzati: le due rotonde di Incisa lungo la SR69, una all’intersezione con via XX settembre e una all’incrocio con via Fratelli Rosselli-Barberino.

Sono due opere fondamentali per la viabilità: i semafori che verranno eliminati sono quelli che maggiormente creano code e attese nelle ore di punta, in particolare nel pomeriggio, condizionando la vita di tanti cittadini. "Autostrade ha previsto due milioni di euro per realizzare le due rotonde – ha ricordato Mugnai – e noi abbiamo completato la progettazione. Nella scorsa primavera, siamo arrivati al progetto esecutivo: da otto mesi siamo pronti ad appaltare la gara. Eppure da maggio aspettiamo il parere favorevole sia di Autostrade che del Ministero delle Infrastrutture: devono esprimersi solo sul costo dell’opera, ovvero sulla congruità delle cifre. Otto mesi per un sì sono incomprensibili e assurdi".

Non è giusto, sottolinea ancora la sindaca, "che i nostri cittadini e tutta la vallata aspettino solo un foglio per poter vedere attuare un intervento strategico già finanziato". Non c’è più tempo: "La nostra città ha bisogno di quelle due infrastrutture. Conto che il parere positivo arrivi subito e il giorno partiremo con la gara e l’opera".