Autostrade agitate Lavoratori in sciopero "Non accettiamo tagli"

Scelte unilaterali dell’azienda, mancanza di dialogo, il timore che il servizio di service desk venga esternalizzato cancellando una ventina di posti di lavoro. E che questo sia solo un primo passo verso altri tagli. Per questi motivi, i lavoratori della sede di Firenze di Autostrade per l’Italia, già in stato di agitazione dal 27 febbraio, ieri mattina sono scesi in sciopero per due ore e hanno organizzato un presidio davanti alla chiesa di San Giovanni Battista, allo svincolo di Firenze Nord. La protesta è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Sla. "L’allarme sul futuro del service desk è scattato quando l’azienda ha disdetto gli accordi che per anni hanno regolato l’attività di questo settore, con effetto dal primo aprile": dice Giulia Bencistà, segreteria regionale Uiltrasporti. E aggiunge: "Chiediamo all’azienda chiarezza, di non tagliare i turnisti e limitare al minimo le esternalizzazioni perché il service desk è un servizio eccellente composto da 20 lavoratori ultra specializzati che si occupano della risoluzione dei problemi informatici – dalle segnalazioni delle gallerie chiuse o aperte al funzionamento delle colonnine Sos - per tutta la rete autostradale italiana".

Dopo lo sciopero, la replica dell’azienda. Autostrade per l’Italia (Aspi) sottolinea che "la riorganizzazione del service desk di Firenze mira proprio a rafforzare la sicurezza di utenti e lavoratori, anche grazie alle nuove tecnologie adottate". Aspi ribadisce che la riorganizzazione "non comporterà trasferimenti di sede, demansionamenti, né esuberi, come confermato anche dalle recenti assunzioni, con contratto a tempo indeterminato". L’azienda, inoltre, sottolinea come "la sicurezza delle persone è presupposto imprescindibile in ogni ambito della strategia del Gruppo e, anzi, la riallocazione proposta ai dipendenti nell’ambito dell’IT service di Firenze ha, come primo step, l’avvio di percorsi di specializzazione per rafforzare le competenze".

Barbara Berti