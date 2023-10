Autostrada, il punto sui cantieri . Scatta il sopralluogo del sindaco

Le promesse di Autostrade nei confronti di Bagno a Ripoli "sono improcrastinabili. Segnaleremo settimana dopo settimana eventuali ritardi e mancanze rispetto agli impegni presi". Il sindaco Francesco Casini dopo un sopralluogo ieri sui cantieri della terza corsia insieme al vicesindaco Paolo Frezzi, torna a chiedere il rispetto delle promesse della società nei confronti del territorio su cui l’impatto dei lavori di ampliamento dell’A1 è stato importante. Insieme a sindaco e vice, c’erano i tecnici del Comune e ai rappresentanti della stessa Autostrade, a partire dall’ingegnere Stefano Capocasa.

"La società ha ribadito che se ne andrà entro dicembre 2024 – annuncia Casini -. Nel frattempo, ripristinerà tutti i cantieri e le strade interessate dai lavori e completerà tutte le opere compensative richieste dal Comune".

Che sono tante, attese e importanti, in primis la realizzazione del nuovo parcheggio dell’ospedale di Ponte a Niccheri con relativa viabilità totalmente rivista. Il cantiere era stato annunciato nell’ormai lontano 2017. Amministratori e tecnici hanno parlato anche di altre aree critiche, come via Campigliano, via di Vacciano, via Borro di san Giorgio e via Lavagnini, da troppo tempo costrette a convivere con i cantieri.

"Abbiamo chiesto alcuni interventi urgenti – dice il primo cittadino -, dalla riapertura dell’ex ponte di via Romanelli al restyling degli asfalti e della sistemazione delle aree ancora sotto cantiere. Autostrade ha assicurato che entro febbraio partiranno i lavori, da concludere entro fine 2024".

Richieste anche manutenzioni urgenti delle aree di cantiere con sfalci, taglio dell’erba, pulizia e decoro e di ripiantare entro fine di questo novembre tutte le alberature e le essenze: erano già state piantumate, ma si sono seccate perché non annaffiate.

Chiesto anche un abbellimento estetico per la galleria di Antella: al grigio, meglio preferire altre opzioni cromatiche oltre al verde di piante per ridurre l’impatto visivo. "Sono richieste accoglibili, se Autostrade vuol dimostrarsi attenta anche alla sostenibilità. E soprattutto, per noi, impegni improcrastinabili" conclude Casini.