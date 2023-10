A1 chiusa per una notte nel tratto fiorentino

Firenze, 25 ottobre 2023 – Autostrada chiusa per 5 ore: stiamo parlando del tratto dell’AutoSole A1 compreso fra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Bologna. La chiusura scatterà nella notte fra venerdì 27 e sabato 28: a mezzanotte lo stop fino alle 5 di sabato mattina.

L'area di servizio "Chianti est" sarà chiusa dalle 23 di venerdì alle 5 di sabato.

Per aggirare la chiusura si dovrà uscire a Incisa Reggello (uscita obbligatoria), percorrere la viabilità ordinaria dove, per l'occasione, sarà predisposta segnaletica temporanea di colore giallo indicante "Bologna", con rientro sulla A1 alla stazione di Firenze Sud, per proseguire poi in direzione di Bologna.

Le lunghe percorrenze possono uscire alla stazione di Valdichiana, immettersi sul raccordo Siena-Bettolle SS326 verso Siena e rientrare sulla A1 alla stazione di Firenze Impruneta, per proseguire poi in direzione di Bologna.