Autori seriali di furti in appartamento in Toscana ed Emilia: arrestati due 30enni

Firenze, 4 marzo 2023 - La squadra mobile della questura di Pistoia, in esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla procura, ha arrestato due uomini della Georgia, entrambi senza fissa dimora, indagati per numerosi furti in abitazioni compiuti in Toscana e in Emilia Romagna.

La Squadra Mobile della Questura di Pistoia ha eseguito il decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Pistoia a carico di arrestato due cittadini georgiani trentenni, che sono risultati entrambi irregolari in Italia, che erano indagati per numerosi furti in abitazione compiuti sia in Toscana che in Emilia Romagna. L’attività di monitoraggio e contestuale pedinamento su strada ha consentito a pattuglie della Squadra Mobile di bloccare l’autovettura con a bordo gli indagati, che erano gravati da numerosi precedenti specifici, proprio mentre stavano entrando nel centro urbano di Firenze. L'arresto, come viene spiegato nella nota stampa diffusa dalla questura, è avvenuto senza cagionare danni fisici o materiali ad alcuno.

Gli operatori della Polizia di Stato hanno infatti proceduto all’arresto dei due immobilizzando i malviventi e mettendoli immediatamente in sicurezza. Con l’arresto è iniziata l’attività di perquisizione, che ha consentito alle forze dell’ordine di rinvenire, nonostante fossero stati accuratamente occultati all’interno dell’auto, vari grimaldelli artigianali di differenti lunghezze e dimensioni. È stata rinvenuta anche una chiave poligonale doppia e diritta, un cacciavite con punta a taglio ed una pinza. Tutti attrezzi, come spiegano le forze dell’ordine, atti allo scasso. Inoltre, nella disponibilità degli indagati sono stati rinvenuti dei monili d’oro, ritenuti probabile provento di furto. Pertanto a seguito dei gravi indizi di reato emersi nel corso dell’attività investigativa i due cittadini georgiani, al termine della redazione degli atti di rito sono stati portati in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.