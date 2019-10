Firenze, 2 ottobre 2019 - Slitta a data de destinarsi l'autopsia sui cadaveri dei due fratelli belgi, Robbe e Dries De Ceuster, trovati morti domenica scorsa in un hotel del centro di Firenze: il legale del farmacista, avvocato Dimitri Caciolli, ha infatti chiesto che l'accertamento autoptico venga svolto con la formula dell'incidente probatorio. Pertanto, al momento, sono stati soltanto prelevati dei campioni utili agli esami tossicologici. A questo punto la decisione passa al giudice per le indagini preliminari che, se accogliera' la richiesta del difensore dell'indagato, nominera' un perito 'terzo' che effettuera' l'autopsia. Il farmacista e' indagato per omicidio colposo per aver venduto a uno dei due fratelli poi deceduti due confezioni di un farmaco a base di oxycodone. La confesione e' stata poi ritrovata nella stanza dei due fratelli senza piu' 42 pastiglie. L'ipotesi del pm Giacomo Pestelli e' che i due fratelli possano essere stati uccisi da un mix di farmaci, alcol e forse droga.

