Autopalio, Azione Ncc: “Strada martoriata, i problemi ormai sono la regola”

Firenze, 10 gennaio 2024. “Ancora una volta caos sulla Firenze-Siena. Stamani la strada è rimasta bloccata per ore, a causa dell’inatteso prolungamento di alcuni lavori. Così si sono creati incolonnamenti e rallentamenti, anche perché agli ingressi della superstrada non c’erano segnalazioni in proposito. Oltre al danno la beffa: chi si è ritrovato in coda non sapeva neanche perché” A dirlo è Azione Ncc, l’associazione che riunisce i noleggi con conducente, in seguito alla chiusura per l’intera mattinata del tratto all’altezza dell’uscita di San Casciano Sud in direzione Firenze. “Gli inconvenienti possono capitare – aggiungono da Azione Ncc – ma per l’Autopalio gli inconvenienti sono la regola. Questo è l’ennesimo caso di chiusura di questa strada martoriata e noi da tempo diciamo che non è sicura ed è un inferno per gli automobilisti. Per un piccolo inconveniente tecnico la strada è rimasta bloccata per più di sei ore: non possiamo restare fermi a guardare, servono interventi immediati per rendere le strade più sicure ed efficienti”.