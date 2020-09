Firenze, 13 settembre 2020 - Il rombo del cavallino rampante spazza via la crisi e tutti i fantasmi del Covid? Firenze ci crede e per il millesimo Gran Premio delle Ferrari la città offre i suoi simboli, Palazzo Vecchio e piazza Signoria, per una festa internazionale e piena di stelle.

Ieri pomeriggio eccole arrivare le star, una ad una, elegantissime sul red carpet di fianco alla Fontana del Nettuno, meglio noto come Biancone, per prendere posto nel “parterre de rois“ previsto per soli 250 selezionatissimi ospiti della casa di Maranello.

Tra i vip attesi non sono mancati i piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che oggi affronteranno il circuito del Mugello, osannati al loro arrivo dal pubblico contingentato della piazza. Nonostante i non esaltanti risultati delle “rosse“, l’affetto del popolo ferrarista è sempre immenso. Applausi così, anche per il presidente John Elkann e per il vicepresidente Pietro Ferrari, figlio del fondatore della Casa di Maranello, il presidente della Formula 1 Chase Carey e il presidente della Federazione internazionale dell’automobilismo Jean Todt.

Per tutti loro l’organizzazione ha preparato uno spettacolo nello spettacolo: luci, suoni, danze e, acrobazie sullo sfondo dei monumenti di piazza Signoria, scomposti e ricomposti in un prisma di immagine grazie alla tecnica del video mapping, con proiezioni sulla facciata di Palazzo Vecchio, performance a terra verticali.

I nf ine la raffinata cena nel Salone dei Cinquecento, col brindisi ai successi della Ferrari, simbolo stavolta non solo dello sport e dell ’Italian style, ma della volta di ripartire dopo i mesi bui del lockdown.

La festa continuerà anche oggi. Se ieri sera l’accesso a piazza Signoria è stato consentito soltanto a 500 persone, molte di più potranno essere coloro che riusciranno ad ammirare le “rosse“ esposte sotto gli occhi del David di Michelangelo e di Giuditta e Oloferne di Donatello e davanti alla Loggia dei Lanzi. Dalle 8 alle 20 è previsto infatti l’accesso alla passerella delle auto e monoposto delle vittorie storiche: l’ingresso è libero, anche se ci sarà da pazientare perché le regole Covid impongono turni di 100 persone alla volta, nel rispetto delle distanze. L’accesso è dal lato della Fontana del Nettuno ed è obbligatorio usare la mascherina, rispettando la distanza di sicurezza, ricordando che sono vietati gli assembramenti.

Per la gioia degli appassionati sportivi, non sono esposte solo le vetture iconiche della Rossa, ma anche quelle della gamma Ferrari del 2020, nonché una show-car con la speciale livrea celebrativa dei 1000 Gp realizzata in esemplare unico.

"Mi sento tornato bambino. La Ferrari credo che sia uno dei simboli in assoluto dell’italianità – ha detto il sindaco Dario Nardella, accarezzando il muso di una “rossa“ – Vederla legata a Firenze è un messaggio straordinario che mette insieme la creatività, la bellezza ed il talento, e poi abbiamo un autodromo straordinario come quello del Mugello. Questo evento non è solo una spinta all’economia della nostra città che mai come in questo momento ha bisogno di di fiducia, ma è anche un bel lavoro di squadra".



