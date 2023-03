"Auto verdi troppo costose e introvabili"

"La limitazione ai diesel euro 5? Troppa approssimazione e scarsa attenzione ai problemi di aziende e famiglie". A Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana, il provvedimento proprio non va giù, neppure alla luce delle precisazioni di Regione e Comune.

Quali sono i problemi?

"Troppi e li diciamo da anni. Basterebbe che un sindaco o un assessore venissero con noi a comprare un veicolo ‘green’. Fra prezzi esorbitanti e attese di un anno e mezzo per la consegna capirebbero subito".

I mezzi ‘ecologici’ non si trovano e sono troppo cari?

"Assolutamente, ma non solo. C’è una casistica ampia. Pensi ai mezzi da cantiere: camion con bracci meccanici o ganci, il cui compito principale non è percorrere chilometri. Questi veicoli sono spesso molto vecchi, ma hanno un impatto minimo sul traffico e acquistarli nuovi è costosissimo. Poi ci sono tutti coloro che devono spostarsi in città per lavorare: elettricisti, idraulici, muratori… costretti ad affrontare continui cambiamenti normativi, a livello cittadino come europeo".

Quale potrebbe essere una soluzione?

"Creare grandi parcheggi dove lasciare le auto private e prendere i mezzi pubblici, ma anche hub scambiatori per noleggiare veicoli da lavoro green. Sono soluzioni complesse ma possibili, che vanno organizzate prima dei divieti, non dopo. Invece si fa il contrario. Poi servirebbero incentivi, più colonnine di ricarica e meno disparità di trattamento".

Quali disparità?

"Fra chi abita in città e chi viene dall’hinterland. Nel primo caso si ipotizzano continue deroghe, tanto che chi vive in centro può tranquillamente farsi consegnare un pacco a casa. Per chi abita o lavora qualche chilometro fuori, invece, si prevedono limiti e scudi verdi. Mi piacerebbe che i sindaci dell’hinterland si facessero sentire. E vorrei parlarne con il sindaco della Città Metropolitana. Solo che è lo stesso di Firenze".

Lisa Ciardi