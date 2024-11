Vandali scatenati a Firenze, auto danneggiate in centro

Firenze, 29 novembre 2024 - Sette auto spaccate in una notte. Sei in via della Mattonaia e una in via Giulio Caccini.

A fare la scoperta i residenti. Quando questa mattina sono usciti di casa l'amara sorpresa. L'episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì.

Due quindi gli episodi. Uno in via della Mattonaia dove i ladri avrebbero infranto i finestrini per rubare nel migliore dei casi pochi spiccioli.

L'altro in zona Careggi, in via Caccini dove ignoti si sono accaniti su una delle macchine in sosta da distruggerla quasi del tutto.

La denuncia del comitato Cittadini attivi San Jacopino: "Questo è più di un atto vandalico - dice il presidente Simone Gianfaldoni - Vergognoso".