Firenze, schianto nella notte: auto si ribalta in via Rocca Tedalda

Auto si ribalta in via Rocca Tedalda

Firenze, 28 luglio 2022 - Un forte schianto poi le sirene dell'ambulanza. Ieri sera, intorno alle dieci, in via Rocca Tedalda all'altezza del distributore di benzina Beyfin, un'auto ha finito la sua corsa sottosopra. Alla guida un giovane che, fortunatamente, dopo l'incidente pare non abbia avuto gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e l'ambulanza del 118. Secondo alcune testimonianze i primi soccorsi sarebbero stati dati da un operatore della cooperativa Samarcanda, con sede vicino a dove si è avvenuto il sinistro, che ha aiutato il conducente a uscire dal veicolo.

I sanitari hanno poi accertato le condizioni di salute del ragazzo mentre gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso. Non sarebbero coinvolti altri mezzi.