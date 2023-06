Firenze, auto sfonda una rosticceria, paura a Soffiano

Firenze, 17 giugno 2023 – Paura in una rosticceria di Soffiano. Un’auto, un grosso suv, ha infatti sfondato l’entrata. Accade in via Duccio da Boninsegna. L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 16 giugno. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, l’auto era parcheggiata negli spazi a lisca di pesce.

Il proprietario, invece di ingranare la retromarcia, avrebbe messo per errore la prima. E’ andato così avanti invece che indietro, sfondando appunto l’ingresso.

Diversi danni per l’esercizio commerciale ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Incolume l’automobilista. Sono appunto intervenuti i vigili urbani per i rilievi del caso.