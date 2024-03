Auto in fiamme lungo l’A1. Incendio domato e circolazione riaperta

Figline Valdarno (Firenze), 17 marzo 2024 – Paura lungo l’A1 nel pomeriggio di oggi per una macchina in fiamme tra gli svincoli di Incisa e Firenze Sud, all’altezza del km 311 in direzione nord. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 17,30 per domare l’incendio.

Per cause ancora da chiarire, l’autovettura ha preso fuoco lungo la strada. Una volta raggiunto il mezzo, i pompieri del distaccamento di Figline Valdarno hanno provveduto a domare il rogo anche grazie all’invio di un autobotte dalla sede centrale. Sul posto Polizia Stradale e personale della Società Autostrade. Non risultano persone coinvolte. Durante le prime fasi di spegnimento, la circolazione stradale è stata momentaneamente bloccata e riaperta subito dopo con l’incendio sotto controllo.