Aumento Tari, polemica sulla tariffa. "C’è un rincaro del 6,7%"

Per i cittadini di Rignano la Tari è aumentata del 6,7%. Le nuove tariffe, sottolineano dal gruppo di opposizione ‘Insieme per Rignano’, prevedono "il massimo aumento applicabile al netto del tetto ministeriale e si andrà a sommare agli aumenti degli ultimi due anni". Nella precedente amministrazione, guidata proprio da Insieme per Rignano, "avevamo calmierato gli aumenti con risorse di bilancio, senza pesare sulle tasche dei cittadini. Quest’anno niente è stato fatto: pagano i rignanesi". Dal gruppo chiedono "che fine hanno fatto le alternative declamate in campagna elettorale, le annunciate strategie per rifiuti zero e la premialità per i cittadini virtuosi. Nella Tari poi è compreso anche lo sfalcio delle aree verdi e delle strade, che però non viene fatto".

Replica il sindaco Giacomo Certosi: "Le tariffe del 2023 hanno come base di calcolo il Piano Economico Finanziario inviato da Ato a maggio del 2022 ed approvato dall’allora maggioranza nell’ultimo consiglio comunale della scorsa legislatura, compresi gli aumenti di quest’anno. Stiamo lavorando di concerto con Ato per passare a ‘Tariffa Corrispettiva’ a partire dal 2024, un nuovo modo di calcolo basato sulla produzione effettiva dei rifiuti da parte dei cittadini". E ribatte all’opposizione: "Surreale quanto affermano, visto che l’aumento lo avevano approvato con i loro voti. Un po’ di coerenza non guasterebbe".