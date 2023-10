Aumento mense scolastiche. Genitori in rivolta

Il comitato dei genitori della Valdisieve contro gli aumenti delle mense scolastiche. Dopo l’incontro con sindaci ed assessori competenti dei comuni di Rufina, Pelago e Pontassieve, il comitato prende posizione su una delle questioni da sempre al centro del dibattito. "Apprezziamo che tutte le amministrazioni abbiamo rassicurato che in futuro non ci saranno nuovi aumenti della tariffa a carico delle famiglie, nonostante nei prossimi mesi sia previsto un nuovo adeguamento dei costi per i comuni - dicono i genitori attraverso una nota del comitato -. Di contro avremmo senz’altro preferito maggiore disponibilità per un contenimento immediato dei costi mensa per tutti, a partire dai comuni che hanno deliberato l’innalzamento generale delle tariffe; in ogni caso rimane una questione che potrà riaprirsi in futuro, come quella relativa al pre-scuola a pagamento sul quale rimaniamo in disaccordo".

Poi la questione delle agevolazioni Isee per i bambini residenti a Rufina e che frequentano le scuole nei comuni di Pelago o Pontassieve: "Registriamo un nuovo no da parte del sindaco Maida, che si è comunque reso disponibile ad offrire un rimborso individuale a coloro che beneficerebbero delle agevolazioni. Su questo punto, com’è stato chiaramente espresso in riunione, siamo disponibili ad accettare un contributo in questa forma. A patto - conclude la nota del comitato - che le percentuali di rimborso siano al cento per cento del differenziale Isee o ad un valore sensibilmente e sostanzialmente prossimo, indipendentemente dalle fasce".

Leonardo Bartoletti