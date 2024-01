Aumento delle multe a Figline e Incisa nel 2023: uso del cellulare alla guida e mancata assicurazione i principali reati.

Il 2023 è stato un anno intenso di controlli e di multe lungo le strade di Figline e Incisa. Dal resoconto annuale della polizia municipale comandata da Alessandro Belardi, emerge che l’inasprimento delle sanzioni previsto dal codice della strada non ha scoraggiato tanti cittadini ad usare il cellulare mentre sono alla guida: un comportamento pericoloso che ha visto multare 61 guidatori contro i 33 del 2022. Resta alto anche il numero di sanzioni per mancata assicurazione: nel 2023 ne sono state registrate 129 (contro le 132 del 2022), con altrettanti sequestri di veicoli. Si circola anche con la revisione scaduta: sono stati 279 i multati sia dopo essere stati fermati ai posti di blocco sia beccati dalla videosorveglianza territoriale composta da 57 telecamere e 8 portali, oltre ai due nuovi varchi elettronici nel centro storico di Figline. Un "grande fratello" che sarà ampliato con altri dispositivi di controllo. Sul fronte ambientale, anche con l’ausilio di due ispettori Alia, sono state elevate 14 sanzioni, di cui 2 di tipo penale per altrettante aziende per abbandono di rifiuti. Per chi è autore di discariche abusive, la pena può arrivare fino a 10mila euro. Non solo controlli e multe: gli agenti della municipale hanno fatto lezione e a 600 alunni delle scuole, dall’infanzia fino alle secondarie. Sono stati coinvolti anche i gestori di pubblici esercizi del territorio con incontri formativi e sensibilizzazione per prevenire la cosiddetta "mala movida". Il Comune con la polizia hanno poi rinnovato il progetto "Mai più soli" con l’associazione Gabriele Borgogni: dopo incidenti fatali, gli psicologi intervengono a sostegno sia dei parenti delle vittime che degli agenti intervenuti sul sinistro.