Aumenti dei Tassi Bce, Le Famiglie a Rischio di Rinegoziare il Mutuo

di Claudio

Miceli

I continui aumenti dei tassi d’interesse della Bce per contrastare la corsa dell’inflazione stanno mettendo a dura prova le finanze delle famiglie. I tassi Bce riguardano il costo che le banche pagano per scambiarsi tra di loro denaro depositato presso la Banca centrale e a cascata finiscono per influenzare il costo dei finanziamenti attivati dagli istituti bancari. In alcuni casi anche raddoppiate .Anche coloro che accendono un mutuo a tasso fisso devono prestare attenzione: con un budget di 700€ al mese, infatti, all’inizio del 2022 ci si poteva permettere 190mila euro. A giugno 2023 la cifra è però scesa a 150mila euro, che si traduce in una capacità minore di acquistare casa. In pratica, è necessario rinunciare a una stanza. Allora quali posso essere i rimedi? Difficile poter rinegoziare con la banca il proprio mutuo variabile, non ricavandone la stessa alcun beneficio. Il governo già a dicembre nell’ultima manovra finanziaria, ha concesso la possibilità di rinegoziare il mutuo in presenza di determinate condizioni oggettive e soggettive, fino al 31122023. Quindi si può passare dal variabile al fisso indipendentemente dalla volontà della banca . Le condizioni sono : il mutuo deve essere di tipo ipotecario, aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto , stipulati prima del 1° gennaio 2023; di importo originario non superiore a 200mila euro; finalizzati all’acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione .I mutuatari devono : presentare attestazione Isee non superiore a 35mila euro; non essere in ritardo nel pagamento delle rate del mutuo. Però dovranno essere fatte attente valutazioni per tale passaggio e valutare lo spreed applicato dalla banca. I recenti incrementi dei tassi stanno spingendo il governo ad intervenire, infatti in questi giorni è allo studio un provvedimento contro l’aumento di rata e tassi ribattezzato lo “spalma mutui”, ossia l’allungamento delle scadenze delle rate che pare abbia già accolto il parere favorevole dell’Abi.

