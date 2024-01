"Aumentare l’Irpef", monta il dibattito

Nella discussione sul bilancio in Consiglio comunale, una delle emozioni – rare, per la verità – della giornata la “regala“ Firenze Democratica, il gruppo creato da Cecilia Del Re. Il consigliere Leonardo Calistri fa capire che bisognerebbe aumentare l’Irpef. È necessario "capire perché Bologna dall’Irpef ricava 40 milioni di euro e noi solo 9. Allora dico: quante cose per le fasce più deboli per le persone che vivono l’emergenza abitativa e per gli studenti fuori sede potremmo fare". È una idea che non soddisfa il Pd e infatti è l’assessore al bilancio Giovanni Bettarini a rispondere in modo deciso. "Noi abbiamo preferito tassare i turisti piuttosto che i fiorentini – afferma – Pensiamo che questa sia una cosa equa, consente di tener basse le tasse sulle famiglie". In tutto questo è da segnalare la posizione della capogruppo di Iv Mimma Dardano. Dapprima dichiara che la proposta di Firenze Democratica sull’Irpef "può essere valida". Ma poi in seguito a chiamate, anche da Roma (si parla di un Matteo Renzi infuriato), torna sui suoi passi. Anche perché nel frattempo le chat regionali di Iv (e non solo) sono impazzite. Ecco dunque la precisazione di Italia Viva dopo la strigliata dei suoi vertici: "La discussione in aula non è terminata con una nostra disponibilità, anche se ci piace confrontarci".