Aumentano Tari e Irpef Invariate le rette mensa

di Sandra Nistri

Un bilancio che risente di diversi fattori, tra cui l’esplosione dell’inflazione tra 2022 e 2023 e i tagli da parte del governo centrale. Si evince dal preventivo 2023-2025 del Comune di Calenzano approvato nell’ultimo consiglio comunale e poi illustrato dal sindaco Riccardo Prestini e dall’assessore Damiano Felli (foto). Il dato che balza più agli occhi è l’aumento dell’addizionale Irpef dallo 0,4% allo 0,75%, che garantisce circa un milione di euro in più. In proiezione, gli aumenti previsti sono, per la fascia da 7.500 a 15mila euro, di 42 euro annui e per quella dai 15mila a 28mila euro di 74 euro, sempre su base annua, fino ad arrivare a circa 300 euro annui per i redditi superiori a 50mila euro. Per la tassa sui rifiuti, la tariffa di riferimento per le famiglie è confermata al livello del 2022, ma saliranno, di circa il 6%, per le utenze non domestiche. "L’aumento dell’addizionale Irpef – sottolinea Prestini – consente all’amministrazione di revocare l’aumento delle tariffe del servizio mensa che era stato previsto a partire dal prossimo settembre. Quindi il costo del pasto a mensa anche il prossimo anno scolastico, nonostante il consistente aumento di prodotti alimentari e costi di produzione servizio, resta invariato. Aumentare invece l’addizionale Irpef è stata una scelta difficile e fatta non a cuor leggero, ma non avevamo alternative". Da notare che nel capitolo investimenti ci sono 62 milioni di euro, in gran parte per l’edilizia scolastica (oltre 14 milioni).

Critico sul bilancio il capogruppo Lega Daniele Baratti: "Come avevamo previsto il bilancio mette le mani in tasca ai cittadini. Infatti aumentano la pressione tributaria pro capite, la più alta dell’ultimo quinquennio, e la rigidità strutturale del bilancio. Per il secondo anno consecutivo poi, si prevede un aumento delle sanzioni per violazioni al codice della strada: lo scorso anno erano passate da 500 a 600mila, quest’anno si prevede di arrivare a 700mila. Il Comune è in enorme difficoltà e lo si vede dall’accensione prestiti e dal rinvio delle opere", con gli stanziamenti più importanti "previsti per il 2024 e 2025, ovvero dopo le elezioni".