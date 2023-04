"Aumenta la differenziata. E la tassa"

di Sandra Nistri

La Tari graverà di più sulle tasche dei sestesi. Il dato emerge, in tutta evidenza, da una proposta di deliberazione in discussione nel prossimo consiglio comunale che mostra un incremento del ‘conto’ relativo alla tassa rifiuti con ripercussioni nei bollettini degli utenti. Scelta in realtà, non dipendente direttamente dal Comune ma che, secondo il capogruppo consiliare di Italia Viva Gabriele Toccafondi, in realtà dimostrerebbe che, senza la realizzazione di impianti, la tassa sarà destinata a salire pur in presenza della dimostrata buona volontà dei sestesi nel differenziare i rifiuti: "Servono impianti per i rifiuti e servono adesso – spiega Toccafondi –. Senza, si arriva al paradosso di raccogliere l’85% di rifiuti riciclati e di vedersi aumentare la tassa sui rifiuti ogni anno. Succede questo a Sesto, e quasi sempre nei Comuni di Firenze, Prato e Pistoia. A Sesto nel 2022 la Tari era di 11 milioni in bilancio previsionale, poi a maggio arrivò una richiesta di un ulteriore milione. Adesso, con la delibera di giunta numero 42, il consiglio comunale voterà un ulteriore adeguamento, dato anche dall’aumento del tributo provinciale di oltre 600mila euro, e così la Tari 2023 arriva alla cifra record di 12,5 milioni di euro".

Un costo superiore del 6% rispetto all’anno precedente: "C’è sicuramente da rivedere la tariffa provinciale Tefa per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – prosegue Toccafondi – che deve essere aggiornata velocemente rispetto alla percentuale di rifiuti riciclati. L’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambienti deve aggiornare il Piano economico finanziario ma, soprattutto, devono essere fatti gli impianti, altrimenti tutti i rifiuti, riciclati o meno, dovranno essere portati fuori Area Toscana centro, fuori regione o fuori Italia. E i costi molto alti, come si vede, li pagano i cittadini. Dalla sinistra della sinistra che governa Sesto, ci aspettiamo soluzioni e parole chiare sugli impianti. Ce le aspettiamo soprattutto dal Pd che sul tema aveva le idee chiare, fino a poco fa".

L’atto che passerà in consiglio introduce anche una novità sui tempi di versamento della Tari: per poter implementare il passaggio dei pagamenti della tariffa a PagoPa, infatti, il pagamento della prima rata in acconto sarà posticipato quest’anno dal 31 maggio al 30 giugno.