Aule danneggiate dall’acqua al Nido "Sistemate in parte, il resto in estate"

Una parte dei lavori di ripristino all’asilo nido "Il Trenino" è già stata realizzata, altri più impattanti saranno portati a termine nel periodo di chiusura estiva della struttura. Il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Alberto Giusti ha risposto così all’interpellanza presentata dal capogruppo della Lega Daniele Baratti che chiedeva aggiornamenti sullo stato del nido di via Mazzini dopo che, nel dicembre scorso, varie perdite dei tubi del riscaldamento avevano provocato il rigonfiamento del parquet in alcune stanze lasciando anche macchie di umidità sulle pareti: "La sostituzione del parquet – ha spiegato Giusti – era stata prevista ed è già stata già effettuata, così come la tinteggiatura, nelle stanze del dormitorio e in quella per attività varie. Per le altre, utilizzate ogni giorno da bambini, stiamo verificando l’abbassamento già avvenuto del pavimento e valuteremo se potrà tornare al suo livello oppure se sarà necessario effettuare la sostituzione del parquet. STiamo parlando però di aule utilizzate per attività principali e non secondarie, per cui l’intervento, così come la tinteggiatura, avverrà con la scuola chiusa".

Giusti ha anche risposto alla domanda di Baratti sul proseguimento o meno delle visite dei piccoli in piscina e alla scuola dell’infanzia: "Riguardo alle uscite in piscina – ha spiegato – sono state sostituite dalla possibilità per i neogenitori di portare i figli a fare una esperienza di acquaticità in piscina come comunicato nella lettera inviata ai nuovi nati, mentre le visite alla materna sono in fase di organizzazione".

Sandra Nistri