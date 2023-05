Augurissimi ai primi cento anni di Ada Tozzi Casini, super nonna Gioca a carte e perfino a pallone

Festa grande per Ada Tozzi Casini, fiorentina doc, oltre che lettrice affezionata de La Nazione da sempre, che ha compiuto 100 anni. Fino al 2010 ha vissuto in via della Canonica, a un passo da piazza del Duomo. Dopo la perdita del marito Renzo, morto a 96 anni, Ada si è trasferita a casa della figlia Laura a Careggi. Nell’ultimo anno ha superato brillantemente anche il covid e si candida, pur con qualche acciacco, al traguardo dei 101 anni prendendo solo due pasticche al giorno: una per la pressione e una per dormire.

Nella foto: da sinistra ci sono i figli di Ada, Franco e Laura, l’assessore Funaro, Ada, il nipote Giuseppe ed il bisnipote Fabio, con cui gioca spesso a carte e a pallone nel corridoio.