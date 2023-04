"Attraverso i suoni". Perché la musica è lavoro

di Giovanni Ballerini

"La musica è una passione che nasce da piccoli, magari per gioco. Poi la passione si trasforma in professione – spiega la presidente A.Gi.Mus di Grosseto Gloria Mazzi -. Abbiamo cercato di far capire cosa vuol dire, oltre allo studio, entrare nel mondo del lavoro in quanto musicisti. Chi esce dal conservatorio ne deve essere consapevole e noi li aiutiamo a essere positivi e propositivi". La musica è esercizio continuo, come la professione.

A sottolineare il concetto ci pensa "Attraverso i Suoni, – A.Gi.Mus. Sistema Futuro" mettendo subito in evidenza che, per farsi largo nel mondo della musica, accanto alla dimensione artistica, a quella valoriale e a quella culturale, oltre al talento, è vitale sviluppare anche la dimensione professionale.

Lo hanno ribadito A.Gi.Mus e Fondazione CR Firenze in occasione della presentazione della seconda edizione del progetto che vede dodici, fra musicisti e gruppi da camera, di età compresa fra i 18 e i 30 anni, delle province di Firenze, Arezzo e Grosseto, iniziare a costruire attivamente la carriera musicale. "L’importante è diventare imprenditori di se stessi – dice il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori -. Un ensemble da camera non è così diverso da una piccola impresa. Anche se la musica è un linguaggio che entra nel cuore delle persone, non ci dobbiamo vergognare della sua dimensione imprenditoriale, ma rafforzarla, mettersi in gioco, scommettere su se stessi".

Sull’onda dell’ottima e proficua esperienza della prima edizione, le audizioni di quest’anno hanno valutato una quarantina di soggetti artistici, selezionando sei pianisti: Beatrice de Maria, Beatrice Cori, Leonardo Ruggiero, Davide Marcati, Alessio Masi e Matteo Cabras, il violoncellista Duccio Dalpiaz e cinque formazioni da camera: il Duo Gate, il Trio Tharsos, il Trio Desìo, il Trio Sechter e il duo Manaresi – Pratesi. A questi 12 selezionati, che hanno già vinto numerosi concorsi a livello nazionale e internazionale, si aggiungono due gruppi già attivi la scorsa stagione, come il Trio Sheliak e Passi Sparsi che, grazie al premio aggiuntivo di Tiziana Tentoni, continueranno ad approfondire la formazione anche quest’anno.

I vincitori vengono scritturati da A.Gi.Mus. per un anno. A ogni gruppo o solista viene riconosciuto un premio fino ad un massimo di 6mila euro, che sarà suddiviso in cachet per le esibizioni dal vivo e benefit. Ma, i giovani dovranno seguire anche l’intensa attività di studio - formazione che li renderà più edotti e responsabili in vari aspetti della professione musicale.

"Come A.Gi.Mus. abbiamo costruito questo progetto unico in Italia insieme alla Fondazione CR Firenze- spiega il maestro Luca Provenzani -. Oltre a perfezionare la prassi esecutiva, sproniamo i musicisti ad aprirsi anche ad altri aspetti del mondo professionale, partecipando a bandi, aprendo un sito web, farcendosi promotori di se stessi, imparando a relazionarsi con i direttori artistici".

Anche quest’anno l’attività live si annuncia molto intensa. Anzi di più. I primi concerti dei musicisti e gruppi vincitori di Attraverso i Suoni sono previsti a Firenze e Grosseto già da fine aprile.