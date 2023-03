Attraversa all’improvviso, il bus la investe Una 56enne in gravissime condizioni

FIRENZE

Attraversa la strada all’improvviso, sbucando tra gli altri mezzi: una brusca frenata del conducente di un autobus di linea non è bastata ad evitare l’impatto. Forte, tremendo.

Sono gravissime le condizioni di una donna di 56 anni, investita ieri sera nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. Feriti, ma in modo più lieve, anche tre passeggeri, che si trovavano a bordo del “14“ quando l’autista ha inchiodato per evitare di investire il pedone. Non riuscendoci.

La donna, origini peruviane, è stata trasportata all’ospedale di Careggi. E’ in prognosi riservata per vari traumi riportati nell’impatto.

Non preoccupano, fortunatamente, le condizioni delle tre passeggere del bus, che hanno perso l’equilibrio per l’inevitabile sobbalzo che c’è stato a bordo. Hanno 31, 33 e 47 anni. Una si è rotta il naso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20.15 di ieri sera, all’altezza del negozio Bata, in piazza della Stazione, nei pressi di largo Alinari.

In quella direzione, i veicoli transitano in direzione della Fortezza da Basso. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale (intervenuta sul posto assieme a diverse ambulanze del 118), la donna avrebbe attraversato dal lato destro rispetto al senso di marcia del bus, sbucando all’improvviso da un altro bus a fianco. Forse aveva fretta di andare a prendere la tramvia.

In quel punto non ci sono strisce pedonali e probabilmente il conducente dell’autobus, nonostante la frenata, non si aspettava di trovarsi di fronte un pedone.

ste.bro.