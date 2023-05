Attori in erba sul palcoscenico per il premio "Leorso d’oro"

Attori in erba salgono in scena per il premio "Leorso d’oro 2023": stasera c’è la "prima" per Alchimie 14° edizione, rassegna-concorso per studenti delle superiori e gruppi teatrali non professionisti. Si comincia stasera al Niccolini di San Casciano con "Al di qua-al di là ovvero della voglia di vivere" del Teatro dei Passi. Il 13 "Parole con le ali - libertà d’espressione, libertà di essere" della Scuola Teatro d’Almaviva e "Gli Africani siamo noi" dell’IIS " Enriques Agnoletti" al Monni di Campi Bisenzio. Il 20 al Garibaldi di Figline, "Memento. Da Eschilo a noi" col Laboratorio dell’Isis Vasari. Il 3 giugno sempre al Garibaldi, "Medea" del Laboratorio dei Licei Ficino e "La storia di Lisistrata" di "Si fa teatro giovani". Serata finale il 10 giugno a Campi. Ingresso gratuito.