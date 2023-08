"Atto molto grave premeditato a Firenze: intervista a Cristina Acidini"

Per lunghi anni sovrintendente del polo museale fiorentino, Cristina Acidini sa bene quanto sia difficile proteggere una città fragile come Firenze.

Professoressa Acidini, vandali ancora in azione.

"Purtroppo è un fenomeno di stupidaggine diffuso e replicato in tanti contesti. Ricordo che uno dei vandalismi che si ripeteva con più frequenza alla Galleria dell’Accademia: nell’attesa, i turisti in fila in via Ricasoli scrivevano sulle pareti esterne, dal nome ai disegni più svariati. Spero che non accada più o almeno in misura minore. Anche se quanto accaduto alle colonne del Corridoio Vasariano mi sembra un episodio diverso".

In che senso?

"Mi è sembrato che non si sia trattato solo un gesto incivile. Non è stato un turista che ha preso una penna e ha scritto le iniziali sul muro, che è comunque grave. Ma di un atto organizzato, con bombolette spray e con la complessità dello sporgersi, scrivere lettere e numeri differenti per ogni colonna. In ogni caso si tratta di una tremenda maleducazione perché non si scrive da nessuna parte, fa parte delle regole basilari del vivere civile nelle città".

Secondo lei servono pene esemplari?

"Io punterei molto sulle sanzioni economiche che penso siano quelle a cui tutti sono molto sensibili, se non altro i genitori".

Stavolta si sono arrabbiati persino i writer.

"Sì perché anche loro in qualche modo hanno un codice e una sensibilità, scrivono su una saracinesca ma non su un monumento. Resta il fatto che per me anche la street art dovrebbe essere confinata in ambiti molto precisi e che anche i graffiti sono solo graffiti e cioè una schifezza, se fatti in modo vandalico, come un segno su un muro bianco per lasciare un’impronta. La street art esiste ma è un’altra cosa, concordata e programmata in luoghi deputati".

O.Mu.