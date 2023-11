Attività motoria, i progetti in corso per le scuole

Anche per l’anno scolastico in corso proseguiranno i progetti di educazione motoria attraverso la realizzazione dei progetti "Tutti giù per terra" per le scuole dell’infanzia e "Educare attraverso il movimento" per le scuole primarie e le prime classi degli istituti secondari di primo grado. Lo ha stabilito la giunta con l’approvazione di una delibera che conferma anche la Polisportiva Associazionismo Sestese come soggetto da affiancare ai servizi educativi e sportivi del Comune con funzione di programmazione e gestione operativa degli interventi. Per l’attività svolta nell’ambito dei progetti l’associazionismo riceverà dal Comune un contributo pari a 14.500 euro per "Educare al movimento" e 14.652 per "Tutti giù per terra", importo basato sulla stima delle 37 classi di scuola dell’infanzia che hanno partecipato nello scorso anno e quindi da rivedere in base alle adesioni ricevute. Nel progetto sono previste anche attività di orientamento a nove discipline sportive in cui saranno coinvolte associazioni sportive del territorio.