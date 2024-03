Attivisti di Ultima Generazione protestano agli Uffizi: sanzione e deferimento in attesa.

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Ore 12.30, in una domenica agli Uffizi affollati di visitatori intenti a godersi il Botticelli, spuntano nella solita sala gli attivisti di Ultima Generazione, ormai degli habituè della Galleria. E mentre srotolano striscioni inneggianti al ’Fondo Riparazione’ e appiccicano volantini (con le immagini di Campi alluvionata) sulla teca che protegge la Primavera, intendono spiegare le ragioni della loro protesta. Ma il pubblico li copre di improperi. Qualcuno sputa pure. Causa blitz degli ambientalisti, i visitatori vengono fatti uscire dal salone e le luci si spengono, in attesa dei carabinieri.

I cinque militanti, rimasti quasi un’ora seduti nella sala “conquistata“, sono stati identificati dai militari e successivamente si sono spontaneamente allontanati dal museo. I carabinieri riferiranno alla procura, che valuterà il da farsi. "Questi eco-vandali pagheranno di tasca loro - tuona il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano -: oltre ad essere stati deferiti all’autorità giudiziaria, agli autori di questo ennesimo sfregio alla sacralità del nostro patrimonio culturale è stata comminata una sanzione pecuniaria per il pagamento del ripristino del decoro dell’opera e degli ambienti della Galleria degli Uffizi in cui è ospitata la ‘Primavera’ del Botticelli, come prevede la normativa voluta da questo governo per contrastare gli pseudo-attivisti che fanno impropriamente dei nostri musei il proprio palcoscenico a disprezzo di chi li visita e di chi vi lavora. Grave, inoltre, che ciò sia avvenuto in una giornata di festa per la cultura italiana, quale è la domenica al museo, in cui molti cittadini visitano gratuitamente i musei e i sti archeologici italiani per godere delle bellezze che la nostra nazione ha ereditato dal proprio illustre passato".

Gli Uffizi, però, sono ormai un barsaglio comodo, per questi attentatori ambientali. E scelgono Firenze, forse, perché l’ultima volta, a uno di loro, è andata anche particolarmente in bene in tribunale: per il blitz delle mani incollate (sempre sulla Primavera) del luglio 2022, il giudice ha sentenziato il non luogo a procedere. Tant’è che, meno di un mese fa, gli ecovandali si sono di nuovo manifestati. Ma da cosa sono spinti?

"Siamo tornati agli Uffizi ad attaccare le foto dell’alluvione di Campi Bisenzio, perché il governo continua a ignorare l’inevitabile pericolo, tra alluvioni, siccità e caldo che rischia la cittadinanza italiana nei prossimi mesi - spiegano in una nota -. Scegliere di fare un piccolo gesto come mettere una foto con dello scotch carta su un quadro è una semplice azione che permette alle persone di esprimere potentemente il proprio dissenso e aiuta a dare voce alle popolazioni colpite da alluvioni, che vengono dimenticate e rimangono inascoltate dal governo".