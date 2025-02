Atti sessuali con una 14enne. Rimane in carcere il vigilante. Telefono e tablet ai raggi X

Rimane in carcere a Sollicciano la guardia giurata di 61 anni sorpresa in flagranza mentre compieva atti sessuali nella sua auto con una 14enne. Secondo una prima e parziale ricostruzione, la polizia sarebbe stata chiamata da un centro per minori: gli educatori avrebbero raccontato che ci sarebbe stata una strana “relazione” tra l’uomo e la minorenne. Una relazione iniziata in un’altra struttura, dove precedentemente la giovane era stata collocata dai servizi sociali e l’uomo si occupava della sicurezza. Gli incontri sarebbero iniziati circa 8 mesi fa. E così, pochi giorni fa, è scattato l’arresto. All’uomo gli sono stati sequestrati anche il cellulare e il tablet. Il 61enne – difeso dall’avvocato Roberto Ventrella che aveva chiesto i domiciliari – ha alle spalle precedenti di polizia. Ha anche una moglie e due figli.