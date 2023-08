Atterraggio d’emergenza in... mongolfiera

Atterraggio d’emergenza su... via Sant’Antonio. Capita che le mongolfiere, per un cambio repentino delle correnti d’aria o per qualche altro motivo legato alla sicurezza di chi vola, debbano atterrare dove capita. Il primo prato adeguato. E’ successo anche l’altro giorno a Scandicci, quando alcuni esterrefatti cittadini hanno visto il pallone aerostatico scendere sempre di più e diventare sempre più grande. Il pallone è atterrato nel campo adiacente il cimitero di Sant’Antonio.