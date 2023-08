Attenzione alle Truffe, Publiacqua e Polizia in Azione per Proteggere i Cittadini

‘Attenzione alle truffe!’ è il titolo della campagna di prevenzione, a tutela soprattutto degli anziani, avviata da Publiacqua, che in collaborazione con la polizia arriva anche in Valdisieve. Dove sono molte le segnalazioni di persone riuscite ad entrare nelle abitazioni per mettere a segno i loro raggiri, presentandosi spesso come dipendenti della società dell’acqua, ma acnhe di altre utenze Tra le più frequenti scuse usate la verifica o la perdita di un contatore, il controllo dei pagamenti in fattura, l’acqua inquinata, la vendita di potabilizzatori, verifiche su amianto e mercurio e molto altro ancora. Tutte cose che, naturalmente, Publiacqua non effettua

