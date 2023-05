"Attenti al lupo". Disposta l’autopsia su una carcassa

Sarà l’autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni sulla carcassa, a stabilire con certezza se l’esemplare di lupo che è stato trovato morto domenica, nella zona di Bivigliano sia morto per cause naturali o per le ferite a lui causate da una tagliola. Così infatti era parso quasi per certo in un primo momento. L’animale era stato rinvenuto senza vita lungo un sentiero che conduce a Monte Senario, tra Bivigliano e la località Tassaia. Sulla zampa anteriore sinistra si vedevano i segni di una ferita.

Così, il sindaco di Vaglia, Leonardo Borchi, per primo ha avanzato l’ipotesi inquietante che tali ferite potessero essere state causate da una tagliola. E ha immediatamente avvisato del rinvenimento sia i carabinieri forestali (senza però sporgere denuncia) sia la "task force lupo" della Regione Toscana, che si occupa proprio di monitorare, censire e tenere sotto controllo la situazione dei lupi soprattutto vicini ai centri abitati, come sempre più spesso accade.

Sull’episodio interviene ora Duccio Berzi, che è esperto di lupi oltre che membro del gruppo regionale che domenica ha provveduto al recupero della carcassa. Berzi spiega che si tratta di un maschio adulto gravemente affetto da rogna. "Era – afferma – un animale fisicamente messo male, affetto da rogna in uno stadio molto avanzato, deperito, con abrasioni e privo di pelo". Un animale, insomma, gravemente malato, e sia le cause di morte sia le dinamiche sarebbero ancora tutte da accertare. Tanto più che, aggiunge, per caratteristiche la ferita non sarebbe del tutto compatibile con una ferita da tagliola. "Tutto andrà visto - conclude - in sede di necroscopia. Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia dall’istituto zooprofilattico di Firenze".

Nicola Di Renzone