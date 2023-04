Attenti ai ladri a Poggio Valicaia Saccheggi continui nel parcheggio

Auto danneggiate e furti a Poggio Valicaia. Non mancano le segnalazioni da parte degli utenti del parco che si trova nella zona collinare del comune di Scandicci di continue incursioni da parte di ladruncoli che approfittano del parcheggio incustodito del parco per mettere a segno piccoli furti sulle vetture in sosta.

Diverse sono anche gli episodi verificatisi nel corso delle ultime settimane. L’ultimo in ordine di tempo è successo due giorni fa, quando una donna, dopo aver portato, come molte nonne fanno, il nipotino a giocare nel parco di via delle Croci, e al suo ritorno ha trovato il vetro del finestrino della sua automobile completamente in frantumi, la macchina aperta e svuotata di quasi tutto il suo contenuto.

Non sono stati rubati soldi, ma in compenso il malvivente ha fatto sparire tutti i documenti personale e dunque per la signora ci sarà il disagio di doverli rifare, oltre a quello di riparare la vettura spendendo diverse centinaia di euro.

Ovviamente non basta non lasciare nulla in auto, per evitarsi tali danni e disagi, perché i malviventi agiscono ugualmente, sfondano il lunotto e passano all’azione nella speranza di trovare sempre qualcosa.

L’appello è stato rivolto alle forze dell’ordine. Chiaramente ’passare’ nella zona di Poggio Valicaia non è così immediato come presidiare il centro di Scandicci, vista la distanza e la tipologia di strada. Ma sicuramente al problema va trovata una soluzione.