Attademo ricrea Bach

Il suo "J.S. Bach: Guitar Music" ha raggiunto in un mese più di 200.000 ascolti su Youtube ed è stato appena storicizzato con l’uscita di un sorprendente cd per l’etichetta Brilliant Classics, ora Luigi Attademo non vede l’ora di presentarlo dal vivo. L’occasione di suonare una selezione di questi brani è già fissata per oggi alle 11 nell’attesa lezione-concerto "Bach vs Scarlatti" alla Scuola di Musica di Fiesole (via delle Fontanelle 24). L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti. Attademo, fiorentino di adozione, è considerato fra i più valenti ed eclettici musicisti della sua generazione.

Giovanni Ballerini