"La violenza squadrista dei noVax è molto pericolosa"

Firenze, 11 maggio 2022 - Dopo aver espresso sui social, nella giornata di ieri, la sua solidarietà per di NoiTv - l'emittente televisiva di Lucca che nei giorni scorsi era stato bersaglio di attacchi, anche vandalici, di natura noVax - oggi il profilo del presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, è stato sommerso da centinaia di commenti deliranti e offensivi.

Anche se si dice abituato, da oltre un anno, a ricevere questo tipo di attacchi, Mazzeo commenta: "La violenza squadrista noVax è sempre molto pericolosa, perché quando attaccano una tv, un giornale o una voce della democrazia per zittirla, cercano di zittire la scienza e tutti noi, riportandoci ai periodi più bui dell'umanità".

"Con i vaccini - ha concluso - abbiamo evitato oltre 150mila morti solo in Italia, e di questo sono orgoglioso. Su ciò che di utile, invece, avrebbero prodotto i no vax preferisco non commentare e riderci su".