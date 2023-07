Attacchi e nuove reclute Firenze ’culla’ della causa per la difesa del pianeta

"Siamo pronti a tutto, non ci fermeremo di certo di fronte a denunce o sentenze". A confessarlo, in una riunione carbonara in un circolo fiorentino, era Mattia: un giovane universitario che stanco dell’immobilismo delle istituzioni ha deciso di unirsi alla causa di Ultima generazione. L’incontro, al quale La Nazione partecipò sotto copertura, venne poco dopo l’attacco di metà marzo a Palazzo Vecchio con la vernice lavabile color arancio. L’azione – spiegarono gli ambientalisti – arrivava in risposta "alla bocciatura in commissione di bilancio del Senato della Repubblica di alcuni emendamenti a un disegno di legge che riguardava il taglio di diversi sussidi ambientalmente dannosi".

Un taglio che avrebbe permesso di utilizzare in tempi brevi circa "500 milioni di euro di fondi, soldi pubblici dei cittadini impiegabili, per mettere in sicurezza il Paese dalla severità delle condizioni siccitose attuali e prossime, e per altri investimenti nella conversione ecologica". I due attivisti di Palazzo Vecchio, un 32enne e una 23enne, avevano già preso parte, il 12 febbraio scorso, all’azione contro il palazzo del Consiglio regionale toscano, in via Cavour, imbrattato con vernice giallo e rossa.

Oggi il Battistero, ieri Palazzo Vecchio, la statua di piazza Duomo a Milano, le piste dei jet privati di Malpensa e le opere d’arte imbrattate. Ma non solo, oltre ai gesti più eclatanti, gli eco-vandali, qualche settimana fa, hanno colpito anche a Legnaia, dove sono apparsi stencil di ’Ultima generazione’, sul marciapiede di via Pisana (che ancora non sono stati cancellati) e sulla vetrata dell’ex bar Diamante in via Frà Diamante, ora chiuso, imbrattato con la scritta ’Non paghiamo il fossile’.

L’iter dei blitz, quindi, si ripete di volta in volta: le decisioni vengono prese dall’alto, discusse con i nuovi arrivati e i soldati semplici e poi messe in atto. Nella nostra inchiesta da infiltrati, abbiamo potuto assistere alla fase decisionale che precedono le spedizioni: "Vengono individuati gli obiettivi e poi indicati gli attivisti che compiranno la missione", ci spiegò Marina, la membra senior della sezione fiorentina, nonché peacekeeper dell’assunzione. Il suo compito è quello di mediare tra, per esempio, gli automobilisti inferociti e gli attivisti che bloccano le strade per protestare.

Ogni settimana, in aggiunta, si tengono nuove riunione con l’intento di arruolare più persone possibili, giovani e non, e cercare nuovi fondi per l’associazione. Chi si avvicina a Ultima generazione deve infatti decidere da che parte stare: la richiesta maggiore è per i ’kamikaze verniciari’, ma sono ben voluti anche sostenitori economici o solo simpatizzanti. Chi invece non condivide i metodi degli eco-attivisti, non è il benvenuto, anzi, è considerato uno "schiavo del capitalismo" che non ha a cuore il pianeta.

P.M.