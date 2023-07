Atollo Firenze: Dj Set di Montexier con Groove Elettrizzante

In riva all’Arno arriva Marie Montexier. Oggi (ore 19) allo spazio estivo "Atollo", su Lungarno Aldo Moro, viene ospitato un nuovo appuntamento targato "Lattexplus" con il sound elegante e dinamico di Marie Montexier, dj tedesca nota sulla scena della musica elettronica contemporanea per il suo groove elettrizzante. Mixando esclusivamente su vinile, intreccia beat sincopati con miscele eleganti e amalgama sonorità provenienti da tutte le epoche e da tutti gli angoli del mondo. In breve tempo si è ritrovata a suonare in molti dei migliori club del mondo tra cui il Fabric (Londra), il Berghain (Berlino) e il De School (Amsterdam) oltre a importanti festival internazionali. L’evento è a ingresso gratuito su prenotazione (www.atollo.life).