Firenze, 1 novembre 2021 – Dopo 76 anni di corse, viaggi e ritardi, ieri sera ha fatto la sua ultima corsa l’Ataf, il servizio fiorentino del trasporto pubblico. Da oggi, infatti, il servizio è passato in mano ad Autolinee Toscane, chiudendo un ciclo di storia lungo e duraturo. L’ultima corsa, nella notte di Halloween, è stata quella del 30A, tra piazza Puccini, la stazione Leopolda e Campi Bisenzio. A guidare il mezzo, già sprovvisto di logo Ataf visto l’imminente cambiamento, c’era Luigi, un po’ commosso e un po’ triste per questo addio all’azienda che lo ha accompagnato per tanti anni. “Sono emozionato di fare l’ultima corsa, che chiuderà per sempre l’Ataf – racconta Luigi -. Speriamo che i nuovi gestori possano far andare meglio le cose sia per gli utenti che per i lavoratori”.

Dunque dal 1 novembre oggi l’Ataf sparisce e a gestire il trasporto pubblico locale sarà At, Autolinee toscane. Le linee, le corse, i bus e le tariffe saranno sempre gli stessi, ma da oggi saranno validi solo i titoli di viaggio di At e gli abbonamenti comprati prima e con scadenza successiva al 1 novembre. Ci sarà, però, un nuovo modo di fare biglietti e abbonamenti e acquistarli on-line e fisicamente in tutta la Toscana. E fin dal primo giorno sarà attiva l’app Tabnet attraverso la quale previa registrazione di un indirizzo e-mail e di un metodo di pagamento, sarà possibile acquistare sia i biglietti singoli che gli abbonamenti.



Abbonamenti. Per acquistare un abbonamento si può: registrarsi su at-bus.it, oppure direttamente sul sito di At, o ancora sull’app Tabnet. Infine, per chi non ha confidenza con il digitale ci sono poi le biglietterie ufficiali (a Firenze in via Santa Caterina da Siena - a un passo dalla Stazione) o nelle rivendite autorizzate. Non saranno date carte fisiche ma, associando l’abbonamento all’utente, basterà portare con sé ed esibire la tessera sanitaria elettronica. "Un sistema – sostiene At – molto apprezzato visto che alle 10 di sabato scorso le registrazioni erano già arrivate a 30mila". Al primo acquisto di un nuovo abbonamento, si pagheranno 5 euro, un costo una tantum valido 11 anni, di fatto sostituisce il costo di 6 euro che gli utenti pagavano finora per le emissioni delle tessere e che andava sostenuto ogni 3 anni per il rinnovo (4 euro in caso di nuova emissione dopo uno smarrimento). I 5 euro permettono la gestione del nuovo abbonamento e tutelano l’utente dal rischio di smarrimento del titolo.



Chi ha già abbonamento valido oltre il 1 novembre. Tutti gli abbonamenti acquistati prima, e con scadenza oltre il 1 novembre, continueranno ad essere validi: per viaggiare è necessario portare con sè il vecchio abbonamento e la tessera sanitaria.



Biglietti. Saranno uguali in tutta la Toscana. Il metodo più facile per acquistarli è dall’app Tabnet, che consente anche di validare il biglietto, tutto in modo digitale. Ma è possibile anche acquistarli, fisicamente, in biglietteria e nelle rivendite autorizzate (elenco completo e in aggiornamento costante nel sito at-bus.it/puntivendita). Il biglietto urbano capoluogo può essere acquistato anche tramite sms (con sovrapprezzo) al numero 4880105. Basta mettere nel testo dell’sms la città dove si vuole acquistare il biglietto.