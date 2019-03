Firenze, 12 marzo 2019 - Cinquecento persone hanno riempito la basilica di San Lorenzo per partecipare alla messa in suffragio del capitano viola Davide Astori, scomparso improvvisamente il 4 marzo 2018 nell'albergo che ospitava la Fiorentina prima della sfida con l'Udinese. Insieme a tutta la squadra viola al completo, guidata dall'allenatore Stefano Pioli e dai dirigenti gigliati tra cui il presidente esecutivo Mario Cognigni, il vicepresidente Gino Salica, il direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino, il dirigente sportivo Carlos Freitas e il club manager Giancarlo Antognoni. Presenti anche Diego ed Andrea Della Valle. A Firenze sono arrivati anche il presidente della Figc Gabriele Gravina, l'ex viola Daniele Massaro in rappresentanza del Milan, una delegazione del Cagliari.

Presenti anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente del consiglio regionale toscano Eugenio Giani e gli ex compagni del capitano viola scomparso un anno fa Milan Badelj e Manuel Pasqual. Intorno alle 17,30 hanno fatto il loro ingresso all'interno della basilica di San Lorenzo anche i genitori di Davide Astori, Anna e Renato, i fratelli Marco e Bruno e la compagna del capitano gigliato, Francesca Fioretti.

