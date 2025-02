Astor occupato 26 prosciolti: "Irreperibili"

Per l’occupazione dell’ex hotel Astor, l’edificio da cui scomparve, il 10 giugno 2023, la piccola Kataleya Alvarez, Kata, il processo prosegue per 8 dei 34 indagati, tra cui anche alcuni esponenti del Movimento di lotta per la casa, con l’accusa di invasione di edifici. Prossima udienza il prossimo 17 settembre. Per gli altri 26 imputati, che non hanno mai ricevuto la citazione a giudizio e non sono dunque a conoscenza del processo, il tribunale ha emesso una sentenza di "non luogo a procedere" per irreperibilità e ha disposto la prosecuzione delle ricerche. L’Astor, un albergo a tre stelle, era stato chiuso a causa della pandemia nel 2020. Poi nel 2022, fu occupato dal Movimento di lotta per la casa e da un centinaio di persone. In quelle stanze trovarono dimora soprattutto famiglie con bambini: romeni, peruviani, marocchini, ecuadoregni e colombiani. Nel settembre di quell’anno, la proprietà presentò denuncia. Le indagini sono andate avanti e, nelle scorse settimane, la procura ha notificato la citazione a giudizio. Recentemente, l’immobile è stato venduto.